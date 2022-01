Começam nessa segunda-feira (10) as matrículas para novos alunos na rede estadual de Educação. As matrículas são feitas pela internet e começam pela capital Cuiabá, se estendendo para o restante do estado a partir de terça-feira (11) e vão até a sexta-feira (14).

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), para que os novos alunos, seus pais ou responsáveis possam realizar a matrícula, é necessário primeiro fazer o cadastro no site da Seduc.

Para a efetivação da matrícula, o aluno maior de idade, pai o responsável deverá ir até a escola escolhida e será necessário a apresentação de documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal (RG e CPF); certidão de nascimento ou casamento do aluno; documentos pessoais do aluno (RG e CPF); fatura de consumo de Energia Elétrica da residência dos pais ou responsáveis atualizada; histórico escolar ou atestados de transferência; cartão atualizado de vacina do aluno (de acordo com a Lei Estadual nº 10.736, de 09 de agosto de 2018).

A novidade para esse ano é que estudantes de 62 das 525 escolas da rede estadual de ensino que ofertam o novo ensino médio deverão informar no ato da matrícula qual será a chamada Trilha de Aprofundamento da Área de Conhecimento ou a Trilha de Aprofundamento em Educação Profissional Tecnológica (EPT) a ser cursada pelo estudante no ano letivo de 2022.

A Trilha de Aprofundamento é a área de conhecimento em que o estudante deseja se desenvolver, de acordo com as habilidades Ciências da Natureza e suas Tecnologias (biologia, física e química), Linguagens e suas Tecnologias (português, inglês, educação física e arte), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (história, geografia, sociologia e filosofia), Matemática e suas Tecnologias, e Educação Profissional Tecnológica.

Ao acessar a página, será necessário selecionar a escola, turno, série/ano da Trilha de Aprofundamento que o estudante pretende cursar, por exemplo: 1º ano do Ensino Médio > Regular > Ano > 1º Ano Cien.Natureza.

O estudante poderá optar por adicionar uma trilha integrada, ou seja, com duas áreas do conhecimento, por exemplo: Ciências Humanas e Matemática, ou Linguagens e suas Tecnologias e Matemática, dependendo do que for disponibilizado por cada escola.

O horário de atendimento presencial nas escolas será das 8h às 18h.