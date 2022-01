A última semana registrou aumento considerável de casos de Covid-19 em Rondonópolis depois de 4 meses com os números em queda. Levantamento realizado pelo A TRIBUNA junto aos boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde mostram que nos últimos sete dias em comparação com a semana anterior, o número de novos casos da doença registrados na cidade cresceram 257%. Paralelamente também houve aumento no número de pessoas com casos ativos da doença e nas internações, com crescimento de 202% nos casos ativos e de 300% nas internações. Para o levantamento, foram consideradas as últimas duas semanas. Na semana 1 – entre os dias 25 e 31 de dezembro – foram registrados em Rondonópolis um total de 30 casos de Covid-19, enquanto na semana 2 – entre os dias 1 e 7 de janeiro – o total de casos confirmados da doença chegou a 107. A média diária de casos na semana 1 foi de 4,28, e na semana 2 de 15,28. Assim, verificou-se que em sete dias, entre as semanas 1 e 2, o aumento na quantidade de casos da doença na cidade chegou a 257%.

O levantamento também considerou o número de casos ativos da doença entre as semanas 1 e 2. Enquanto na semana 1, a média de casos ativos estava em 51, na semana 2 subiu para 154, apresentando crescimento de 202% no período. Os casos ativos consideram o total de pessoas ainda em tratamento e isolamento em função da doença. É usado para definir a quantidade de contaminados no período.

