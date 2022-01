Rondonópolis registrou nesta sexta-feira (7) mais 53 novos casos de Covid-19 e teve mais um dia sem mortes confirmadas. Com isso, a cidade chega a quatro dias sem registros de óbitos, mas com elevação no número de casos da doença. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

Desde o início da pandemia, 38.730 pessoas se infectaram em Rondonópolis. Dentre elas, 945 perderam a vida e 37.631 se recuperaram. Ainda há na cidade, 154 casos ativos da doença. São 146 pessoas em isolamento domiciliar e 8 hospitalizadas.