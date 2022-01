Com a baixa, o estoque chegou a registrar apenas 570 ml do alimento, quantidade insuficiente para suprir a demanda. Se este índice permanecer, será necessário recorrer às fórmulas artificiais para alimentar os bebês.

De acordo com o Ministério de Saúde, um frasco de leite pode alimentar até 10 prematuros. Dependendo do peso do recém-nascido, basta um mililitro (1 ml) para nutri-lo a cada vez que for alimentado. O hospital possui o único banco de leite humano do interior do Estado, atende bebês não só do município de Rondonópolis, mas de outras 19 cidades das regiões Sul e Sudeste do Estado.

As doações do alimento podem ser feitas via agendamento pelo telefone 3410-2785, sendo que a pessoa pode optar pela retirada da doação na casa dela.