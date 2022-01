Em Rondonópolis, um surto de síndrome gripal atinge a cidade desde o final de dezembro. Conforme dados da Vigilância Epidemiológica do Município, já foram registrados oficialmente em Rondonópolis 524 casos de síndrome gripal. No entanto, o número de atendimentos de pessoas com sintomas da doença pode ser bem maior.

Para evitar o contágio, tanto da Covid-19 como da gripe, a população deve manter o uso da máscara, as medidas de higienização e evitar aglomerações. A vacinação contra a Covid-19 também é fundamental para evitar agravamentos em caso de infecção.

A orientação para as pessoas que apresentam sintomas gripais, que podem ser confundidos com sintomas da Covid-19, é para que procurem um posto de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, pacientes com sintomas respiratórios leves devem procurar um posto de saúde, onde são feitos testes rápidos da Covid-19 para que o diagnóstico diferencial entre gripe e Covid-19 seja confirmado.

Pessoas com sintomas moderados a grave, que apresentem falta de ar, dor para respirar e febre alta, devem procurar o Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda). A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não está recebendo pacientes com sintomas respiratórios.