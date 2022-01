Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (6) portando uma arma de fogo. A prisão aconteceu por volta de 23h30, no bairro jardim Itapuã, e o homem, que é usuário de tornozeleira eletrônica, é suspeito de estar planejando roubar uma padaria.

De acordo com informações da PM, uma denúncia anônima recebida pelos policiais dava conta de que um certo indivíduo estaria planejando roubar uma padaria localizada na região do bairro Jardim Primavera na manhã dessa sexta-feira (7) e que o suspeito estaria em uma residência no bairro Jardim Itapuã e teria com ele uma arma de fogo.

De posse das informações, uma equipe da PM que fazia rondas pela região avistou um indivíduo com características semelhantes à do denunciado e, assim que o suspeito percebeu a presença dos policiais, ele fugiu dos mesmos e se escondeu em uma residência.

Os policiais então seguiram o suspeito e, assim que conseguiram alcançá-lo e abordá-lo, encontraram na sua cintura uma pistola PT 940 cromada com uma munição intacta, mas com a sua numeração de identificação raspada. Durante a revista pessoal no suspeito, os policiais constaram ainda que ele usava uma tornozeleira eletrônica, dando a entender que estava em liberdade provisória.

Ainda de acordo com a PM, há informações de diversos roubos realizados na cidade com o uso de uma arma parecida com a que estava com o suspeito preso.