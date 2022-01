A Polícia Militar prendeu três pessoas suspeitas de estarem planejando realizar um roubo de carga. As prisões aconteceram na noite dessa quarta-feira (5), por volta de 21 horas, na Vila Garça Branca, município de Pedra Preta, local onde tem se tornado muito comum o cometimento desse tipo de crime, e com os suspeitos foi encontrado um revólver municiado que seria usado no cometimento do crime.

De acordo com informações da PM, uma equipe do Patrulhamento Rural fazia rondas pelo local quando recebeu denúncia de que três homens estariam em atitude suspeita, rondando carretas que estavam pernoitando no local ainda na noite anterior (4).

Segundo a denúncia, os três ainda estariam no pequeno distrito hospedados num hotel local. De posse das informações, os policiais iniciaram rondas para localizar os suspeitos e os avistou entrando no citado hotel.

Eles foram abordados pelos policiais e no quanto de um deles foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições. Questionados pelos policiais, os suspeitos confirmaram que realmente estavam no distrito desde o dia anterior e que tinham o objetivo de roubar uma carga de adubo ou soja, e só não tinham feito isso ainda porque não encontraram nenhuma carga desses produtos no dia anterior.

Eles também confirmaram aos policiais que iriam tentar novamente cometer o crime na noite da quarta e que o produto do roubo seria entregue em um barracão em Rondonópolis.