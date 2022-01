Mesmo em meio a uma onda de casos de gripe, o município de Rondonópolis está sem vacinas contra a doença e sem previsão de quando disporá dos imunizantes para aplicar na população. Há informação de que algumas unidades de saúde da cidade ainda possuem algumas doses, mas para tomar a vacina as pessoas terão que ter pressa e encontrar um local que ainda tenha as mesmas em estoque. De acordo com apurado junto à Secretaria Municipal de Saúde, ainda no final do ano passado foi enviado um ofício ao Ministério da Saúde solicitando o envio de mais vacinas contra a gripe, mas até o momento não houve uma resposta e não há uma previsão de quando o imunizante estará disponível em grande quantidade para ser aplicado na população.

Enquanto isso, a recomendação das autoridades de saúde é para que as pessoas continuem tomando os mesmos cuidados que já são tomados com relação à Covid-19, como evitar aglomerações, usar máscaras faciais e sempre higienizar bem as mãos com sabonete ou álcool em gel.

