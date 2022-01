A Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso obteve um alto desempenho em apreensões de drogas em 2021. Entre os meses de janeiro a dezembro, na comparação com o mesmo período do ano de 2020, houve um aumento de 31,4% na quantidade de drogas apreendidas, com destaque para a cocaína, com o acréscimo de aproximadamente 40%.

Apesar do Brasil não ser considerado produtor de cocaína, figura-se como um grande mercado consumidor, região de depósito e plataforma para a importação e exportação de drogas no mundo. Além disso, funciona como intermediário na rota para o tráfico internacional.

Devido à sua proximidade geográfica e fronteiriça com a Bolívia – um dos principais produtores de cocaína juntamente com o Peru e a Colômbia, o estado do Mato Grosso torna-se fundamental no combate ao tráfico de drogas.

Em vista disso, a Polícia Rodoviária Federal executa constante aperfeiçoamento, antevendo os movimentos e métodos dos infratores, a fim de aumentar os números das apreensões de drogas. Desse modo, realiza a prisão de traficantes, de forma a cessar as atividades criminosas, o que acarreta perdas financeiras para o crime organizado.

As organizações criminosas não utilizam um padrão para o transporte das drogas, assim como as pessoas recrutadas pelos traficantes, que possuem as mais diversas características. Em determinadas circunstâncias, os ilícitos são levados em compartimentos escondidos nas mais variadas partes do veículo, acondicionadas em meio a cargas, presas junto ao corpo das pessoas ou até mesmo engolidas. Tudo isso eleva ainda mais a importância da expertise do Policial Rodoviário Federal, exigindo um trabalho minucioso, com o emprego das técnicas policiais na descoberta dos ilícitos.

Todo esse trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal no Mato Grosso resulta em números expressivos de drogas apreendidas. O volume de apreendido durante o ano de 2021 alcançou mais de 15 toneladas, superando o ano de 2020 em mais de 30%, no qual foram apreendidos pouco mais de 10 toneladas.

Desse modo, o prejuízo financeiro às organizações criminosas, somente no ano de 2021, atingiu cerca de 2,3 bilhões de reais em apreensões de drogas realizadas pela PRF nas rodovias federais do estado.