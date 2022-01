Recentemente foi anunciada pela Salas Incorporadora a conclusão de um moderno empreendimento empresarial, o Prime Centro Empresarial, considerado o maior complexo empresarial de Rondonópolis, que está localizado na região central da cidade, esquina da Avenida Tiradentes com a Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo.

O novo complexo empresarial conta com 110 salas comerciais, três lajes corporativos, 328 vagas de garagem, sendo 130 rotativas para visitantes, quatro salas de reunião, seis elevadores, auditório, catracas biométricas e cancelas, gerador para áreas comuns, espaço de conveniência, hotel de alto padrão com 120 suítes, restaurante, recepção com controle de acesso e segurança 24 horas.

Além de todas as comodidades e benefícios, de acordo com Marco Aurélio Hollatz, diretor da Salas Incorporadora, a ideia é oferecer um espaço integrado onde o empresariado possa ter muito mais que conforto, segurança e praticidade. “Será um Business Center com inovação, modernidade e segurança para os empresários da cidade e, também, de outras regiões, terem um escritório no local. O Complexo Empresarial também conta com um hotel, anexo ao complexo, que vai oferecer estadias de altíssimo padrão, além de poder fazer reuniões, restaurante, participar de convenções, acesso a auditórios, espaço coworking, entre outras demandas, proporcionando networking e conforto para os empresários”, explica.