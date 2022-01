A Secretaria Municipal de Saúde já tem nova empresa contratada para o fornecimento de mão de obra terceirizada para a Pasta. Com processo de dispensa de licitação publicado no Diário Oficial do Município com data de 3 de janeiro, foi contratada a empresa Produserv Serviços Ltda, que tem sede na cidade Araucária, no Paraná.

A empresa, que a partir deste ano passa a fornecer mão de obra terceirizada para a Secretaria Municipal de Saúde, foi contratada por R$ 5.355.980,40, com dispensa de licitação por decisão administrativa proferida pelos secretários municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, e de Administração, Leandro Arduini. A modalidade de dispensa de licitação foi adotada, conforme decisão, diante de situação fática de acordo com a Lei de Licitações.