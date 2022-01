1 de 4

Com falta de manutenção adequada neste período de chuvas, a população de Rondonópolis continua sofrendo com o mato que toma conta de espaços públicos, desde praças, canteiros a parques. Com problemas com a finalização dos contratos com as empresas que forneciam mão de obra terceirizada ao Município, a Prefeitura não têm dado conta de realizar a manutenção dos locais públicos. A situação incomoda moradores que deixam de frequentar as praças e parques da cidade e temem pela segurança no trânsito.