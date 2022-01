A criação da autarquia municipal do transporte coletivo foi uma das principais propostas de campanha de Pátio, que a apontou como saída para a crise pela qual passa há anos o transporte público coletivo na cidade. Um ano depois, o Município comprou 22 ônibus que irão fazer parte da frota do transporte coletivo, que ainda deve ser ampliada, e conseguiu aprovar na Câmara Municipal a lei de criação da autarquia.

Após um ano de início do segundo mandato consecutivo, o prefeito José Carlos do Pátio, reeleito para o cargo, concretizou poucas de suas principais propostas para a gestão durante a campanha eleitoral de 2020. Entre as bandeiras levantadas pelo prefeito, quase nada se concretizou neste primeiro ano de gestão.

Ontem (4), o ex-secretário Municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, assumiu a presidência da AMTC e terá a responsabilidade de tirá-la do papel e terá muito a fazer, pois a autarquia depende de servidores, bem como estruturação de espaço físico e compra de mais veículos para realmente iniciar as operações no transporte coletivo.

Por enquanto, a situação do transporte coletivo é exatamente a mesma de quando Pátio assumiu a Prefeitura em 2017, com um contrato emergencial sendo mantido com a concessionária Cidade de Pedra e um serviço prestado de forma precária para a população.

Outra promessa que não saiu do papel é a finalização do Plano Diretor do Município. Em entrevista ao A TRIBUNA, durante a campanha eleitoral de 2020, o prefeito garantiu que o Plano Diretor estava caminhando a contento e estaria concluído ainda em 2021, o que não ocorreu. O Plano Diretor, que teve início ainda na gestão do ex-prefeito Percival Muniz, se arrasta há anos e até o momento as leis que o comporão nem mesmo começaram a ser enviadas para serem debatidas e votadas na Câmara Municipal.

Pátio também teve como bandeira durante as eleições a implantação da maternidade do Município, projeto que acabou sendo esquecido. A Prefeitura chegou a comprar o hospital da Lions para instalar a maternidade, mas o local acabou se transformando em um hospital geral municipal.

Ainda entre as principais propostas apresentadas durante a campanha eleitoral e constante no plano de governo de Pátio, estava a modernização do sistema semafórico da cidade, que apesar de anunciada o ano passado, também não saiu até o momento do papel. A proposta é uma das mais aguardadas pela população, já que o trânsito é um dos setores mais problemáticos atualmente em Rondonópolis.

Para que o sistema semafórico seja modernizado, ainda deve ser feita uma licitação que não tem data marcada para ocorrer. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, serão investidos cerca de R$ 15 milhões para a modernização, mas não há data prevista para a efetivação das mudanças. O Município também não fez o anúncio de forma oficial, nem lançou a licitação, do novo sistema eletrônico de fiscalização do trânsito, com radares, lombadas eletrônicas e registro de avanço semafórico.

Há ainda, entre as propostas que foram bandeiras de Pátio nas eleições de 2020, a entrega dos parques municipais cujas obras se arrastam há alguns anos como o Parque do Escondidinho, Parque das Mangueiras, Parque das Águas e Parque Municipal Natural (antigo Parque da Seriema).

Após um ano de gestão, apenas o Parque do Escondidinho teve as obras concluídas e foi finalmente entregue à população. As obras dos demais parques continuam morosas e algumas com problemas de execução. Nenhum tem data para ser entregue definida.