Em alinhamento com o movimento nacional “Segunda com Carne”, pecuaristas da Região Sul com o apoio institucional do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis realizaram na manhã desta segunda-feira (03), um churrasco-protesto em frente a agência do Bradesco, na região central da cidade. O objetivo da manifestação de protesto contra uma campanha de marketing do Bradesco, que foi para as redes sociais no dia 23 de dezembro, que sugeria em seu contexto “a segunda sem carne”, e assim a redução do consumo de proteína animal.

Um dos idealizadores do manifesto em Rondonópolis, o pecuarista Márcio Moraes, destaca que o protesto tem o intuito de levar à população, a informação correta e verdadeira sobre a produção de carne no Brasil. “É uma campanha publicitária errônea que prejudica toda uma atividade que é importante para Rondonópolis, para Mato Grosso e para o PIB brasileiro. A produção de carne nacional é uma atividade que não emite gás carbônico, pelo contrário ela sequestra gás carbônico, e temos a Embrapa para provar isso por meio de pesquisas sérias, então o que queremos demonstrar a população é o que é correto, pois é o lado de quem trabalha e quem produz”, detalhou.

O diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, Alberto Torremocha, explica que a entidade apoia este tipo de ação pacífica de defesa da pecuária da região. “O sindicato é parceiro na luta pela valorização da agricultura e da pecuária regional, neste momento temos principalmente levar a realidade do campo para toda a população contra esta campanha de desinformação realizada por este banco”, destacou.

Segundo um levantamento do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea/MT), o rebanho total do Estado entre 2020 a 2021, ficou próximo de 32 milhões de cabeças bovinas. Mato Grosso, que detém o maior rebanho do País, segue consolidado na liderança nacional.

O protesto contou com doações dos pecuaristas e outros integrantes da cadeia produtiva da carne para a realização do manifesto em Rondonópolis.