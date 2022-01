O vereador Gilberto Lima dos Santos, o Beto do Amendoim (PTB), afirmou ao A TRIBUNA que pode deixar o partido pelo qual se elegeu. Isso se a nova direção estadual da legenda, que deve ser assumida pelo ex-deputado Victório Galli, entender que sua postura política não condiz com o projeto nacional da legenda, que deu uma guinada ainda mais à direita e estuda até compor uma Federação partidária com siglas como o PP, o Republicanos e o PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o parlamentar, a tendência natural seria ele acompanhar o seu grupo político, capitaneado pelo chefe do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp), Valdemir Castilho, o Biliu, que recentemente anunciou a saída do PTB juntamente com grande parte dos atuais filiados, mas como poderia perder o seu mandato, ele ainda pretende permanecer na sigla por mais algum tempo. “Se o novo presidente estadual entender que a postura política que tive ao longo da minha vida pública é interessante para o partido, posso até ficar. Se não, ele teria que me liberar. Fui eleito de forma democrática e não sou do tipo que bate na direita ou na esquerda. Sou centrado e não sou de criar polêmicas, trabalho para resolver os problemas da comunidade com a direita ou com a esquerda”, afirmou.

Ele diz que ainda aguarda mais definições, mas deixa claro que não pretende “atrapalhar” o projeto do PTB em nível nacional, que tem como principal projeto político apoiar a reeleição de Bolsonaro.

Beto do Amendoim lembra que acompanha o grupo político de Biliu desde quando estavam filiados ao PSC, tendo acompanhado ele para o PSL e por último para o PTB, e que foi nesse grupo que construiu sua carreira.

Rodízio no mandato

Questionado sobre um possível rodízio no seu mandato, como fez recentemente o vereador Jonas Rodrigues (SD) e como tentou fazer Ozéas Reis (PP), Beto do Amendoim afirmou que pode fazê-lo, mas somente no segundo semestre do ano. “Ainda não conversei a respeito, mas sei que é um desejo dos companheiros. Não fizemos nenhum compromisso de fazer rodízio, mas não tenho problema nenhum em abrir para os companheiros, até porque não ganhei a eleição sozinho. Nada mais justo que, dentro da legalidade, permitir que mostrem um pouco de seu trabalho. Mas vou conversar isso mais para frente, no segundo semestre”, afirmou.