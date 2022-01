A equipe Força Tática da Polícia Militar realizou a apreensão de uma grande quantidade de substância análoga a skank, também conhecida como super maconha, em uma residência localizada aos fundos do bairro Pedra 90. As apreensões aconteceram na tarde de segunda-feira (3), por volta de 13h30, e no local, que é frequentado por usuários de drogas, os policiais também localizaram uma certa quantidade de explosivos, que exigiu que uma equipe especializada no manuseio de artefatos explosivos, que acabou decidindo por explodir o material.

De acordo com o subtenente Pinheiro, policiais da equipe da Força Tática da PM faziam rondas pela região do bairro Pedra 90, quando se depararam com alguns indivíduos parados em frente da residência, que é conhecida dos policiais por ser um local frequentado por usuários de drogas. Assim que avistaram os policiais, os indivíduos adentraram uma mata que fica aos fundos da residência e fugiram rumo ao Córrego Escondidinho, escapando da polícia.

Os policiais então iniciaram buscas no local e perceberam um forte odor de maconha vindo da residência e, assim que vasculharam o local, os policias encontraram cerca de 81 quilos de substância análoga a skank, acondicionada em cerca de 185 invólucros de variados pesos e tamanhos, e uma certa quantidade explosivos.

Como não tem pessoal especializado para o manuseio de explosivos, e com receio de inadvertidamente provocar a explosão dos artefatos, foi convocada uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Cuiabá, que acabou decidindo explodir o material no campo de futebol que fica no interior do Quartel da PM.



Na avaliação da PM, a grande apreensão de drogas e de explosivos significa um duro golpe nos bandidos, o que deve significar um alívio e tranquilidade para a sociedade.

Outra apreensão

Pouco antes, os policiais da Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) da PM já haviam feito outra apreensão de substância análoga à maconha, por volta de 13 horas, dessa vez no bairro Parque Universitário. Nessa operação, foram apreendidos 117 trouxinhas da droga enterradas no quintal de uma residência e uma mulher que estava no local foi presa.

Ainda de acordo com a PM, uma denúncia anônima recebida pelos policiais informava que poderia haver drogas nessa residência, que é conhecida da vizinhança por ser um ponto de venda de drogas.

Assim que procederam uma busca pela casa, os policiais acabaram encontrando 117 papelotes de maconha enterrados no quintal da mesma. Uma mulher que estava no local foi presa e entregue na 1ª DP.