Mais uma vez, o A TRIBUNA homenageia a personalidade masculina e feminina que se destacou na sociedade rondonopolitana durante o transcurso do ano, prestando serviços que contribuíram de forma relevante, cada um à sua maneira com o progresso econômico e social da nossa cidade. Este ano que está se encerrando começou em meio a uma tragédia, a pandemia da Covid-19, que levou muitos e valorosos rondonopolitanos, mas se encerra sob o signo da esperança de dias melhores e de nos livrarmos de vez dessa perigosa doença.

Esse é o 29º ano consecutivo que homenageamos as PERSONALIDADES DO ANO como uma forma, não só de enaltecer e agradecer em nome da sociedade local o trabalho desenvolvido por essas pessoas, mas também como uma forma de estimulá-las a continuar trabalhando cada vez mais em prol da nossa cidade e de seu povo.

E os nomes das Personalidades do Ano de 2021 são o empresário Thiago Teixeirense Muniz, da TMI Investimentos Imobiliários, e a vereadora Kalynka Bárbara Meireles de Almeida Lissoni Nani. Leia abaixo um pouco a respeito dos motivos da escolha de cada um deles e um breve perfil de cada um deles.

THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ

O nome do empresário Thiago Teixeirense Muniz foi escolhido por conta de seu inegável sucesso como empresário do ramo da construção civil, com diversos empreendimentos tocados ao mesmo tempo e empregando centenas de trabalhadores, mas também por conta de sua sensibilidade social, que o levou a desenvolver diversas atividades em prol das famílias mais carentes.

Em 2021, a TMI Investimentos Imobiliários, empresa criada por ele e que hoje é uma das maiores do segmento, lançou três novos empreendimentos em Rondonópolis ao mesmo tempo: o Infinity, que fica na Avenida Júlio Campos; o Alta Vista Studios, que incorpora uma tendência mundial das grandes cidades, que são apartamentos pequenos; e o Birigui Home Office, que é um empreendimento para a área médica, como clínicas e consultórios e que fica próximo da Santa Casa. Todos sucessos de venda, com mais de 70% dos imóveis já comercializados logo após o lançamento.

Outro grande feito concretizado durante 2021 foi a inauguração da nova sede da empresa, que fica na Avenida Júlio Campos, com sua Central de Decorados em anexo, que era um sonho antigo do empresário, que queria ter um espaço apropriado para receber as famílias que pensam em adquirir um apartamento, onde pudessem ver as maquetes e conhecer em detalhes o padrão da obra que está comprando.

Mesmo em meio à pandemia, o empresário não deixou a peteca cair e a TMI finalizou e entregou o Edifício Boulevard Paulista, que é um dos maiores prédios verticais do Estado, entregue com mais de dois meses de antecedência, o que tem se tornado uma marca registrada da empresa, o que é um diferencial significativo, num mercado onde é muito comum se falar em atrasos de obras que demoram anos para serem entregues.

De olho no futuro e sempre atento às oportunidades, ao mesmo tempo que constrói e entrega torres de apartamentos, Thiago Muniz aproveitou o ano para adquirir áreas para novos empreendimentos. Somente na Avenida Júlio Campos, onde estão se concentrando boa parte dos empreendimentos verticais em Rondonópolis, a TMI adquiriu quatro novas áreas.

Ao mesmo tempo que planeja e inicia novos empreendimentos, a TMI continua a construção do Splendore, que será um dos prédios mais altos do Centro-Oeste e o mais alto de Mato Grosso, e o Villa Jardim, que contará com um moderno centro comercial, inclusive com um grande supermercado, e que terá sua parte comercial entregue no início de 2022. “Esse supermercado está sendo aberto por nós com a parceria de um grupo de investidores, e nossa intenção é abrirmos uma rede de supermercados. O primeiro será o Villas, mas já temos prospectado a ampliação dessa rede tanto em Rondonópolis quanto na região Sul do Estado. Em resumo, nosso ano foi maravilhoso, apesar de termos atravessado uma fase difícil, com muita dedicação e trabalho, nós conseguimos vencer”, externou Thiago Muniz.

Outra grande iniciativa e que também deve movimentar bastante o mercado de trabalho e a economia local será a construção de um novo shopping center, que será construído em parceria com outras construtoras e um grupo de investidores. “Nós já contratamos uma empresa paulista especializada em medição de mercado para shoppings. E o resultado foi muito satisfatório e foi de acordo com o que esperávamos. Ele ficará numa região importante, que está crescendo muito, onde ficará o novo Centro Político e Administrativo, e será um shopping democrático, onde todas as pessoas terão acesso, um ambiente gostoso e bom para pessoas passearem”, contou o empresário, antecipando que o novo projeto deverá ter seu lançamento oficial ainda no ano que vem.

Historicamente, o empresário costuma ser parceiro em projetos sociais que beneficiem a parte mais carente da população, mas em 2021, devido principalmente às dificuldades impostas pela pandemia, essas ações tiveram um reforço. Além da doação de alimentos durante todo o ano em parceira com entidades comunitárias, este ano a TMI promoveu o Natal Mágico, que recebeu muitas famílias da cidade e de toda a região, movimentou a programação natalina na cidade e que arrecadou alimentos que foram doados nas comunidades carentes. Essa ação foi pensada pela sua esposa Patrícia e também contou com a ajuda da pequena Maria Júlia, que foi escolhida embaixatriz de um projeto que também arrecadou alimentos para serem doados. Fechando 2021 com chave de ouro, o Natal Mágico foi uma das iniciativas empresariais de fim de ano mais exitosas dos últimos anos em Rondonópolis, chamando a atenção pela gratuidade das ações, qualidade da decoração e rica programação cultural.

Para o ano que está chegando, Thiago Muniz diz que o sentimento maior é de gratidão. “Primeiramente, tenho muito que agradecer a Deus. Essa fase da pandemia foi muito difícil, perdemos muitos amigos e conhecidos. Só por estarmos vivos e podermos estar trabalhando, a gente tem que agradecer muito. Sou uma pessoa otimista com o futuro e acredito que 2022 será um ano bom. Será um ano eleitoral, com disputas estadual e nacional, e espero que as coisas melhorem do ponto de vista geral. Espero que a situação do país seja equilibrada no ano que vem. Da nossa parte, vamos continuar trabalhando com muita fé em Deus e sempre com muito otimismo”, concluiu.

SAIBA MAIS

O empresário Thiago Teixeirense Muniz tem 39 anos, é filho do engenheiro civil aposentado Otoamérico Muniz e da professora Célia Carmen Muniz, também aposentada. Casado com Patrícia Okawada Muniz, ele é pai de Maria Júlia, Thiaguinho e Maria Clara.

Formado em Direito e Pós-Graduado em Direito Público, atua no ramo da construção civil desde 2008, e em 2013 fundou o grupo TMI, que hoje é uma grande incorporadora de edifícios.

KALYNKA BÁRBARA MEIRELES

Jornalista de profissão, a vereadora Kalynka Meireles concluiu seu primeiro ano de mandato se destacando como boa debatedora no Parlamento e uma incansável defensora dos direitos das crianças e das famílias. Em vários momentos, foi inflexível na cobrança de informações e soluções por parte do poder público municipal, o que a gabaritou a ser homenageada como a Personalidade do Ano feminina.

Mesmo com as poucas ferramentas que o mandato parlamentar oferece para o enfrentamento dos maiores problemas que a população atravessa, ela diz que teve um ano produtivo. “Mas a gente tem a cobrança, a fala, a insistência. Eu acho que isso é muito feminino e uma das minhas principais preocupações foi sempre trabalhar principalmente voltada para as crianças. Uma educação de qualidade, um atendimento público de saúde de qualidade, buscar que nossas crianças, que são nosso futuro, sejam ouvidas, respeitadas e tenham voz”, definiu a vereadora.

Como ela considera a família o pilar fundamental para a construção de uma sociedade saudável e fraterna, ela realizou recentemente uma audiência pública para debater o “Fortalecimento dos Vínculos Familiares”, ação que contou com a presença de diversas autoridades do Judiciário, do próprio Legislativo e do Executivo, que conseguiu elaborar propostas interessantes, como uma que prevê a qualificação de mão de obra feminina, além de ter incluído no orçamento do próximo ano recursos para a qualificação de jovens, tudo pensando em criar melhores condições de vida para esse público. “A ideia é possibilitar que eles aprendam a desenvolver aplicativos de celular, que é um mercado crescente, que eles têm facilidade de aprender e que eles gostam”, explicou.

Esse curso voltado para os jovens seria desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, enquanto que a qualificação do público feminino seria viabilizado em parceria com a Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (Acir). “Queremos trabalhar também junto às empresas para absorver essa mão de obra feminina, tanto de mulheres vítimas de violência doméstica quanto mulheres queiram se inserir no mercado de trabalho mas não estejam conseguindo. Eu penso que emprego é sinônimo de dignidade e trabalhamos forte em cima dessa questão, tanto para mulheres quanto para jovens”, completou Kalynka Meireles.

Uma outra situação em que teve uma atuação decisiva foi na questão da aprovação do rateio das sobras dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb), aprovado recentemente pela Câmara e que deve ser pago pelo Executivo no início do ano que vem. “Fui até um tanto incisiva com a secretária (de Educação), que não estava nos recebendo. Tive que apresentar um requerimento para que isso acabasse acontecendo. Já havia consultas de outras prefeituras ao Tribunal de Contas e fui até a capital atrás dessa consulta. A Comissão de Educação da Câmara correu atrás e todos nós, num trabalho em conjunto, acabou resultando na valorização desses profissionais”, externou.

Para o ano vindouro, ela projeta um ano melhor, desejando que a união das pessoas. “Como vereadora e como ser humano, eu desejo que a gente volte a nossa essência de família, de valorizar aquilo que realmente tem valor, que é a união dos seres humanos. Como agente pública, desejo que a gente consiga dar as respostas que a população nos cobra. A gente mora num município rico e eu quero que todos tenham acesso ao resultado dessa riqueza”, concluiu.