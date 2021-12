Hoje (31/12), véspera de Ano Novo, Rondonópolis terá comércio aberto de forma facultativa, bancos fechados e órgãos municipais funcionando até as 12h. Já, sábado (1º), feriado, o comércio não abre as portas.

Conforme acordo coletivo de trabalho, o comércio em Rondonópolis poderá abrir as portas hoje, mas muitos locais devem optar por horários alternativos e fecharem as portas mais cedo. No primeiro dia do ano, o comércio não tem autorização para funcionar.