De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, neste sorteio participaram famílias que já passaram pelas fases de inscrição, seleção e aprovação pelo Banco do Brasil. O sorteio é realizado para as famílias saberem qual a unidade que receberá. Posteriormente, as famílias devem fazer a vistoria habitacional, assinar o contrato e então receber as chaves das residências.

Havia a expectativa de que o Residencial Celina Bezerra, que contará com um total de 1.440 apartamentos, fosse entregue às famílias ainda neste ano de 2021, depois de ter a entrega adiada em 2020. Porém, sem as obras totalmente concluídas, a entrega dos apartamentos continua sem previsão de data para ocorrer.

A última informação repassada pela Prefeitura era que os prédios com os 1.440 apartamentos de uma das etapas do referido residencial já estão prontos. No entanto, falta concluir para a entrega as obras da perfuração do poço artesiano e da rede elevatória de esgoto.

As obras do Residencial Celina Bezerra iniciaram ainda em 2013 e sofreram uma grande paralisação. Após a retomada da atual etapa, o problema foi a morosidade das obras. Uma outra etapa desse residencial, com 1.152 apartamentos, não teve as obras retomadas.

Em Rondonópolis, são 12.230 famílias de baixa renda cadastradas na habitação e à espera de uma moradia popular.