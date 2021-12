No último dia de 2021, o A TRIBUNA foi novamente às ruas para ouvir das pessoas quais são as suas expectativas para o ano que vai nascer para a vida pessoal e para o nosso país. Em sintonia, afloram os desejos de melhoras na economia e, principalmente, na saúde pública, com o fim da pandemia da Covid-19.

Como bons brasileiros, que nunca desistem e que sempre mantêm acesa a chama da esperança, o que se vê é que, apesar das dificuldades, que não foram poucas, a maioria dos entrevistados confia em dias melhores e projeta um 2022 com mudanças positivas que reflitam na vida de todos no país. Confira:

Maurício Isaias, 66 anos, motorista

“É até difícil de falar, porque as coisas estão complicadas demais… A desigualdade está muito grande e o custo de tudo está muito alto: da indústria, de tudo. O preço do combustível está muito alto e não dá para trabalhar nessa situação. Está tudo muito difícil e, se não tiver uma redução nesse preço dos combustíveis, fica tudo mais complicado ainda. A minha expectativa é esperar, porque cada ano é uma esperança que se renova, e espero que seja melhor, sim, pois a esperança é sempre a última que morre. E no meu caso não morreu!”

Deusabete Ferreira da Silva, 52 anos, professora

“A primeira coisa que espero é saúde. Porque depois de dois anos de pandemia, a melhor coisa que a gente pode esperar e desejar é saúde e perseverança para começar o ano novo com o pé direito. Isso é o mais importante, porque perdemos muitas pessoas queridas, e só o fato de estarmos aqui, vivos, já é uma grande vitória. Então, que o ano de 2022 seja promissor de muitas coisas boas para a vida de todo mundo. Saúde e paz, principalmente. Para o Brasil, eu espero que ele finalmente encontre o seu caminho, pois, ao meu ver, está totalmente perdido. Acho que está na hora de achar um caminho, porque o país já pagou um preço muito alto por esses desacertos”

Yuri Carvalho dos Santos, 29 anos, educador físico

“Eu espero que melhore a situação que a gente está vivendo, que não está sendo fácil para ninguém. E que o ano que vai chegar seja bom par todos nós. Como profissional, não consegui este ano arrumar uma oportunidade na minha área, e estou trabalhando como vendedor. Graças a Deus que arrumei essa oportunidade. Eu espero que melhore essa situação da pandemia que estamos vivendo e que diminua o desemprego, que está tendo muito, não só aqui, mas em todos os lugares do mundo. A saúde também está difícil para qualquer um e quero que isso melhore. Emprego, saúde para todos. Eu, para mim, quero saúde e melhoria de oportunidade de emprego. Não é só isso, mas tendo esses dois, o resto a gente batalha. Isso é o principal”