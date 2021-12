A Lei Municipal 11.442, de autoria do vereador Adonias Fernandes (MDB), já estava em vigor desde 27 de maio deste ano, porém passou por regulamentação esta semana, com instituição de multa pelo descumprimento e determinando que a fiscalização caberá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Rondonópolis terá a primeira passagem de ano com o uso de fogos com efeitos sonoros proibido. Lei municipal foi publicada esta semana pela Prefeitura de Rondonópolis proibindo a utilização de fogos de artifícios e rojões com efeitos sonoros em todo o município, incluindo em residências, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19 e em campanhas eleitorais. A lei determina multa pelo descumprimento.

Quem for pego utilizando fogos sonoros será multado em 550 Unidades Fiscais de Rondonópolis (UFRs), com valor atual de R$ 3,5380 por unidade, ou seja, a multa atualmente teria um valor de R$ 1.945,90. No caso de reincidência, a multa será aplicada com valor dobrado. Os recursos obtidos com as multas deverão, conforme a lei, ser destinados para ações e campanhas educativas.

A lei determina ainda que a fiscalização da proibição de uso de fogos de artifícios e rojões com efeitos sonoros será realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que receberá denúncias da população quanto ao descumprimento da legislação.

Várias cidades brasileiras já proíbem o uso de fogos com efeitos sonoros, permitindo apenas a atualização de fogos com efeitos visuais. Em Mato Grosso, Cuiabá também conta com legislação neste sentido. No Centro-Oeste, a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, é outra que proíbe a utilização de fogos de artifícios que produzam efeitos sonoros.