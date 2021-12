A Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios (Audicom) denunciou o que chama de manobra para burlar a Constituição Federal e ampliar o número de cargos irregulares na Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (Setraci) de Rondonópolis. A ação teria contado com a anuência da Câmara Municipal, que aprovou recentemente uma lei que mantém a possibilidade de livre nomeação para os cargos de chefia do controle interno e criando mais três funções que poderão ser preenchidas por comissionados, ampliando as irregularidades na Secretaria.

De acordo com a entidade de auditores, em um acórdão estabelecido em agosto passado, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, relator de uma Ação Direta de Constitucionalidade (ADI) proposta pela própria Audicom junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, chegou a advertir o Município de Rondonópolis em razão das tentativas de burlar o Poder Judiciário criando novas legislações para descumprir acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado, além disso, apresentar embargos de declaração protelatórios, atitude que o relator aponta como “vontade do embargante em tumultuar” uma questão que já foi “amplamente discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal e no Órgão Especial plenário do TJ”.