Após a adoção de novas medidas para promover o atendimento da demanda elevada de pacientes ocasionada por um surto de gripe em Rondonópolis, a situação se normalizou nas unidades hospitalares na cidade nesta quarta-feira (29). A Secretaria Municipal de Saúde ampliou as equipes médicas nos hospitais da rede municipal para o enfrentamento do surto de gripe e, com isso, praticamente zerou as filas de espera por atendimento.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, depois de dois dias muitos difíceis e com o esforço de encontrar profissionais extras para o atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios foi possível controlar a situação. A Pasta também tornou os postos de saúde como referência para atendimento e testagem de pacientes com sintomas gripais, o que contribuiu para a redução das filas nas unidades hospitalares.

No Pronto Atendimento Infantil, onde a Secretaria Municipal de Saúde, havia registrado aumento de mais de 500% no atendimento de pacientes com sintomas respiratórios, a situação nesta quarta-feira estava sob controle e sem filas de pacientes. Também estava normalizado o atendimento no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda), onde são atendidos pacientes adultos com sintomas moderados e graves.

O secretário de Saúde reforçou que em caso de sintoma de gripe a população deve se dirigir para uma das unidades básicas de saúde de sua região. A porta de entrada do paciente deve ser nos postos de saúde. Pacientes com casos moderados e graves serão então encaminhados para o Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda), que conta com leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para prestar o atendimento adequado.

“É importante lembrar nossa população que as unidades de referência para atender pacientes com sintomas gripais são os postos de saúde. Portanto, pedimos que em caso de sintomas leves e moderados, as pessoas procurem um posto de saúde, que caso haja necessidade, irá fazer o encaminhamento do paciente para uma unidade hospitalar”, orientou Vinícius.

Para sintomas respiratórios em crianças, a orientação, conforme ressaltou o secretário-adjunto Municipal de Saúde, médico Hélio Garcia Neto, é procurar inicialmente um posto de saúde. Somente casos com sintomas mais graves é que os pais devem procurar o Pronto Atendimento Infantil. “No caso de crianças com sintomas que incluem febre superior a 38 graus, ou com diarreia líquida associada os pais devem procurar o Pronto Atendimento Infantil”, explicou.

Já os adultos devem estar atentos a sintomas mais graves. “A orientação é que adultos que tenham sintomas respiratórios com falta de ar, muita prostração, dor ao respirar devam procurar atendimento no hospital de retaguarda, pois são sintomas que podem evoluir para pneumonia viral”, afirmou Hélio Garcia.