Um surto de gripe em Rondonópolis tem levado caos ao atendimento de saúde na cidade. A semana começou com pacientes aglomerados nas unidades hospitalares da rede municipal, passando horas na fila aguardando atendimento, deitados ao chão e até nos canteiros em frente às unidades de saúde. Pacientes com sintomas respiratórios vêm enfrentando uma verdadeira saga para serem atendidos e a gravidade da situação levou a Secretaria Municipal de Saúde a anunciar ontem (28) novas medidas para tentar conter a contaminação e garantir atendimento à população. Segundo a Saúde, foi registrado aumento de 500% no atendimento de casos gripais nas unidades de rede municipal. Nesta segunda-feira (27), pacientes registraram filas e pacientes esperando atendimento em situações precárias. Sem cadeiras suficientes no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda), onde são atendidos casos de Covid-19 e pessoas com sintomas de gripe, pacientes aguardavam deitados ao chão e até nos canteiros em frente a unidade. No Pronto Atendimento Infantil, onde a situação está mais grave conforme a própria Secretaria Municipal de Saúde, a média diária de atendimento, que era de 60, passou para mais de 300. Somente na segunda-feira (27), 329 crianças foram atendidas na unidade de saúde. Sem estrutura para receber uma demanda tão grande, a espera por atendimento tem durado horas. O morador de Rondonópolis, James dos Santos Shimmyo, contou ao A TRIBUNA a saga pela qual passou nesta segunda-feira para conseguir atendimento após apresentar sintomas respiratórios e febre. Ele relatou que se deslocou primeiramente ao Hospital de Retaguarda, mas, chegando ao local e vendo a quantidade de pessoas na fila por atendimento, decidiu procurar um posto de saúde. Passou por três postos de saúde para somente ser atendido no terceiro. “No posto de saúde do Cidade de Deus, consegui ser atendido e inclusive fui muito bem atendido pela equipe, mas como estava com febre e era preciso identificar se era gripe ou Covid-19, fui encaminhado de volta para o Hospital de Retaguarda”, explicou. James chegou ao Hospital de Retaguarda já com o encaminhamento para realizar o exame de Covid-19 do posto de saúde e ainda permanecia com febre, porém, mesmo assim, contou que precisou esperar duas horas somente para passar pela triagem. Foi finalmente atendido e realizou o exame após três horas. “Eu ainda fui atendido mais rápido. Muita gente passou muito mais tempo esperando. Tinha gente dormindo sentado, deitado no chão”. Para James, a preocupação é que possa haver contaminação ainda maior pela Covid-19 com a aglomeração de pessoas nas unidades de saúde. “Pelo menos se fizessem uma triagem identificando já na chegada as pessoas com febre e as separando das demais com sintomas mais leves, talvez reduzisse a possibilidade de contaminação”, argumentou.

Reportagem do A TRIBUNA já alertava na semana passada sobre o aumento de casos de gripe na cidade. No entanto, essa semana a situação se agravou. Assim, como outras cidades de Mato Grosso que passam por surtos de síndromes gripais, Rondonópolis viu aumentar exponencialmente os casos nos últimos dias e há uma grande preocupação da Secretaria Municipal de Saúde com a situação, já que a Saúde Municipal não tem estrutura para atender um aumento tão grande na demanda de pacientes.

