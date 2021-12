O Governo do Estado anunciou ontem (28) que vai iniciar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19 assim que receber as doses da vacina do Ministério da Saúde. O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, informou ainda que o Estado não irá cobrar prescrição médica para vacinar as crianças.

Segundo o secretário, é desnecessária a cobrança de um atestado médico para vacinar as crianças com uma vacina que já tem eficácia comprovada no mundo. Para ele, a exigência de prescrição médica criaria mais um obstáculo na vacinação das crianças, bem como uma corrida da população aos postos de saúde e na pediatria, que já é escassa em Mato Grosso e todo o país.

