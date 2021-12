A família do jovem Eduardo Oliveira da Silva, de 18 anos, está à sua procura. O rapaz, que tem problemas de disritmia cerebral, faz uso de vários medicamentos, inclusive de insulina, que faz uso contínuo e diário por conta de ser diabético, saiu de casa no Jardim Rivera na manhã da última terça-feira (28), por volta de 8 horas, e até o momento não retornou.

De acordo com Aline Macedo, que é prima do rapaz desaparecido, no momento em que desapareceu, o jovem usava um chinelo branco, um boné branco, vestia uma bermuda preta e uma blusa cinza. “Ele normalmente acordava mais tarde, depois das dez horas, mas nesse dia acordou cedo e saiu de casa. Ele teve um surto por causa do problema dele e saiu. Depois disso, não voltou mais e nós estamos desesperados. A mãe sofre com problemas de saúde e está muito preocupada”, contou.

Ainda de acordo com ela, pessoas teriam entrado em contato com a família do rapaz informando terem visto ele nos postos de combustíveis que ficam na saída para Campo Grande, pedindo carona, tendo ido possivelmente em direção à cidade de Itiquira. “A família está desesperada porque ele precisa tomar insulina seis vezes ao dia, senão ele morre”, completou a prima do desparecido.