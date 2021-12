Para enfrentar o aumento de casos de gripe em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou na manhã desta terça-feira (28) que está ampliando o número de médicos e de equipes de enfermagem que irão atuar na linha de frente para atendimentos de casos de síndromes respiratórias. O crescimento de casos de gripe nos últimos dias na cidade levou a pasta a implementar um novo fluxo de atendimento dos pacientes na rede municipal de saúde. Somente no Pronto Atendimento Infantil, a demanda por atendimentos subiu de 60 na média diária, para mais de 300 por dia, ou seja, crescimento de mais de 500%.

O secretário municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, destacou que a demanda de pacientes nas unidades hospitalares da cidade cresceu exponencialmente nos últimos dias e para atender a população nesse momento a equipe da Saúde disponibilizou mais 10 médicos para atuar no atendimento de pacientes com sintomas de gripe. Equipes de agentes de saúde também estarão intensificando as visitas às residências, inclusive, para orientar os moradores.

O secretário explicou que diante da atual situação, em caso de sintomas de gripe, a população deve se dirigir para uma das unidades básicas de saúde de sua região. A porta de entrada do paciente deve ser nos postos de saúde. Pacientes com casos moderados e graves serão então encaminhados para o Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda), que conta com leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para prestar o atendimento adequado.

“É importante lembrar nossa população que as unidades de referência para atender pacientes com sintomas gripais são os postos de saúde. Portanto, pedimos que em caso de sintomas leves e moderados, as pessoas procurem um posto de saúde, que caso haja necessidade, irá fazer o encaminhamento do paciente para uma unidade hospitalar”, orientou Vinícius.

Para sintomas respiratórios em crianças, a orientação, conforme ressaltou o secretário-adjunto municipal de Saúde, médico Hélio Garcia Neto, é procurar inicialmente um posto de saúde. Somente casos com sintomas mais graves é que os pais devem procurar o Pronto Atendimento Infantil. “No caso de crianças com sintomas que incluem febre superior a 38 graus, ou com diarreia líquida associada os pais devem procurar o Pronto Atendimento Infantil”, explicou.

Já os adultos devem estar atentos a sintomas mais graves. “A orientação é que adultos que tenham sintomas respiratórios com falta de ar, muita prostração, dor ao respirar devam procurar atendimento no hospital de retaguarda, pois são sintomas que podem evoluir para pneumonia viral”, afirmou Hélio Garcia.

Prevenção

Para evitar contaminação, Vinícius Amoroso, pede que a população mantenha os cuidados de higiene já utilizados para conter a Covid-19, use máscara e evite aglomerações. “Pedimos que os pais também evitem deixar as crianças em contato com outras e em aglomerações”, reforçou.

Hélio Garcia complementou que crianças se contaminam e transmitem os vírus da gripe com mais intensidade e por isso o cuidado deve ser ainda maior. “É importante que os pais evitem que as crianças tenham muito contato com outras crianças e não permitam a permanência delas em aglomerações. Manter medidas de higiene também são importantes para evitar a contaminação”, explicou.

“Neste momento nós pedimos a compreensão da população que nos ajude mais essa vez. Nós estamos nessa luta contra um inimigo invisível. Primeiro foi a Covid-19, agora o H1N1 e suas variantes e a gente só vai conseguir avançar e sair disso com o apoio da população, que já tem sido parceira e nos ajudado muito”, finalizou o secretário Vinícius.

Pedido de vacinas