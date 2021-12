A semana começou com um novo calendário da vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis e de hoje (28) até sexta-feira (31) terá imunização com segundas doses da Pfizer, Astrazeneca, Coronavac e Janssen, bem como reforço para idosos com mais de 60 anos que receberam a segunda dose há mais de 4 meses, para maiores de 18 anos e primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos. Na sexta-feira, véspera de Ano Novo, a vacinação será em horário especial das 8h às 11h.

A primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos, doses de reforço para idosos com mais de 60 anos e maiores de 18 anos, além da segunda dose da vacina da Pfizer, estarão disponíveis nos postos de saúde Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab, Jambrapi, Canaã, Morumbi, Primavera e Sumaré. Até quinta-feira (30), o horário de atendimento será das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, e na sexta-feira (31), das 8h às 11h.