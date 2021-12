Não é segredo para ninguém que Medeiros sonha em voltar ao posto que já ocupou entre 2015 e final de 2018, se colocando como o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado. E teria tudo para dar certo, visto que ele é vice-líder do governo na Câmara Federal e realmente tem um bom trânsito junto ao presidente e seus filhos, mas parece que ele esqueceu de combinar com Fagundes, que insiste em sair à reeleição, o que o levaria a também tentar se reeleger para o mesmo cargo de deputado federal.

Mas, apesar das negativas, pode ser que as articulações levem Fagundes a ter que disputar novamente o Governo do Estado, como fez em 2018, quando ficou em segundo lugar na eleição, atrás do governador eleito, Mauro Mendes (DEM), com 280.055 votos, ou 19,56%. Isso porque dessa forma pacificaria os ânimos com Medeiros, que assim poderia até se filiar ao PL, levando consigo seu grupo político.

Ainda filiado ao Podemos, que tem como pré-candidato à presidência o ex-juiz Sérgio Moro, Medeiros já afirmou mais de uma vez que pode mudar de partido, pois pretende apoiar Bolsonaro, mas inicialmente se imaginava que pudesse migar para o PTB, o que não está descartado, mas agora abre-se a possibilidade de ir para o PL, fortalecendo no estado o partido escolhido pelo presidente.

A possibilidade de Wellington Fagundes ser o candidato a governador dos bolsonaristas já é defendida abertamente por Medeiros, que, dessa forma, teria um nome forte para o governo, e uma chapa consistente que lhe permitiria ter chances na disputa pelo Senado.

Mas vai ser difícil convencer o senador a abrir mão de sua reeleição quase certa, já que lidera as intenções de votos para o cargo, tendo como concorrente mais forte o atual deputado federal Neri Geller (PP), que conta com o apoio do governador Mauro Mendes e de nomes importantes da política estadual, como o ex-ministro Blairo Maggi.