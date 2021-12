Rondonópolis aparece na lista das 100 maiores economias do Brasil pelo terceiro ano consecutivo quando considerado o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas produzidas pela cidade. Em 2019, a cidade ficou na 100ª posição no país com PIB de R$ 11,342 bilhões, acréscimo de pouco mais de R$ 100 milhões com relação ao PIB de 2018, que foi de R$ 11,223 milhões. Com isso, a cidade caiu da 95ª colocação ocupada em 2018, para o 100º lugar em 2019.

Os dados da publicação “PIB dos Municípios 2019” divulgados este mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que Rondonópolis caiu cinco posições entre as maiores economias brasileiras com relação a 2018, mas se manteve mais um ano entre as 100 maiores economias do Brasil. De Mato Grosso, somente Cuiabá (41ª) e Rondonópolis integram a lista das 100 maiores economias do país.

Em 10 anos, entre 2009 e 2019, o PIB de Rondonópolis mais que dobrou. Em 2009, o PIB de Rondonópolis era da ordem de R$ 4,516 bilhões. No Centro-Oeste, o Município ficou em 7º lugar, atrás somente das capitais Brasília (DF), Goiânia (GO), Campo Grande (MS) e Cuiabá, e das cidades goianas de Anápolis e Aparecida de Goiânia. Rondonópolis subiu uma posição entre as maiores economias do Centro-Oeste em 2019, passando Três Lagoas (MS), que ocupava o 7º lugar em 2018.

Entre as maiores economias do Centro-Oeste, além de Rondonópolis e Cuiabá, também aparecem no ranking das 30 maiores, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Nova Mutum e Sapezal, respectivamente.

Em Mato Grosso, Cuiabá é a maior economia com PIB de R$ 24,623 bilhões em 2019, com Rondonópolis em segundo, Várzea Grande (3ª) com PIB de R$ 8,596 bilhões, Sinop (4ª), com PIB de R$ 6,595 bilhões e Sorriso (5ª) com R$ 6,223 bilhões.

SETORES DA ECONOMIA

Os dados apontam ainda que em 2019 o setor mais importante da economia de Rondonópolis foi o de serviços, que inclui o comércio, com PIB de R$ 5,334 bilhões. Na sequência, vem a indústria com PIB de R$ 2,816 bilhões e o setor público (administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social) com PIB de R$ 1,472 bilhão. O setor de agropecuária foi o de menor participação com PIB de R$ 273,918 milhões.

PIB PER CAPITA

Em 2019, o PIB per capita de Rondonópolis, que é a soma da riqueza dividida pelo número de habitantes, foi R$ 48.787,08, menor que o registrado em 2018 (R$ 49.041,70).

BRASIL

Em 2019, oito municípios somaram 24,8% do PIB do Brasil e 14,7% da população: São Paulo (SP) com 10,3%; Rio de Janeiro (RJ) com 4,8%; Brasília (DF) com 3,7%; Belo Horizonte (MG) com 1,3%; Curitiba (PR) com 1,3% e, com 1,1% cada, Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Osasco (SP). Em 2002, apenas quatro municípios somavam quase ¼ da economia nacional.

Os 70 municípios com os maiores PIBs reuniam pouco mais de 1/3 da população brasileira e concentravam quase a metade do PIB do país. Já os 1.345 municípios de menores PIBs responderam por cerca de 1,0% do PIB nacional e por 3,1% da população. Entre estes, estavam mais da metade dos municípios do Piauí (153) e da Paraíba (135).