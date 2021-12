Rondonópolis teve mais um dia sem registros de mortes em decorrência da Covid-19. Com isso, chegou ontem (27) ao 34º dia consecutivo sem óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que mostram ainda que 5 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas na cidade.

Desde o início da pandemia, Rondonópolis registrou um total de 38.597 pessoas infectadas. Destas, 943 perderam a vida e 37.604 se recuperaram. Ainda há na cidade 50 pessoas com casos ativos da doença. Destas, 47 estão em isolamento domiciliar e 3 estão hospitalizadas.

Ontem, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas na cidade era de 5% com um paciente internado e 19 leitos disponíveis. Nas enfermarias públicas a ocupação era de 2,2%, com dois pacientes internados.

MATO GROSSO

Mato Grosso registrou ontem (27) um total de 14.046 óbitos em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia. No Estado, 556.653 pessoas já se infectaram com o vírus. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.

No Estado, dentre os 556.653, 540.880 pessoas se recuperaram e ainda há 1.201 pessoas em isolamento domiciliar. Nas UTIs públicas, a taxa de ocupação era de 33,92%, com 58 pessoas internadas. Nas enfermarias públicas, a taxa de ocupação estava em 7%, com 32 pacientes internados.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (114.654), Várzea Grande (42.017), Rondonópolis (38.597), Sinop (27.051), Sorriso (18.631), Tangará da Serra (17.914), Lucas do Rio Verde (15.792), Primavera do Leste (14.999), Cáceres (12.116) e Alta Floresta (11.527).