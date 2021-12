Uma reunião entre a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, na manhã desta segunda-feira (27), definiu as estratégias de enfrentamento a uma onda de gripe da variante (H1N1) na cidade, verificada nas últimas semanas.

Todavia, para não ser pega de surpresa, a equipe técnica da Secretaria se reuniu e definiu ações estratégicas e preventivas para fazer frente ao surto de gripe, bem como prestar os atendimentos e tratamentos necessários à população local.

No entanto, Vinícius alerta a população sobre os cuidados preventivos necessários que devem ser continuados, tomando como exemplo as ações preventivas que eram tomadas para a Covid-19, como, distanciamento social; evitar contato direto sem máscaras; evitar as aglomerações; fazer uso da máscara e álcool gel para higienizar as mãos, enfim: que se cuidem, se protejam, e protejam a família.