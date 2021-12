Os vereadores rondonopolitanos devem se reunir, na próxima terça-feira (28), em sessão extraordinária, para votarem uma legislação que permitirá à prefeitura realizar o rateio dos restos dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb). A informação, ainda extraoficial, é de que a equipe técnica e jurídica da prefeitura trabalha para apurar os valores e elaborar o projeto de lei que permitirá ao prefeito executar o rateio.

De acordo com o líder do prefeito na Câmara, Reginaldo Santos (SD), apesar de ainda não ser uma informação oficial, a equipe técnica da área econômica e jurídica da prefeitura ainda trabalha no levantamento dos valores exatos que deverão ser rateados e na elaboração do projeto prevendo esse rateio.