A Força Tática, através de comunicação integrada com a Patrulha Rural, prendeu na madrugada desta quinta-feira (23.12), no município de São José do Povo, um homem, de 37 anos, por furto e posse irregular de arma de fogo. O suspeito, foragido da justiça, possui 12 passagens criminais por roubo, furto, estupro e tráfico de drogas.