Preocupado com a situação caótica do início da MT-471, a Rodovia do Peixe, o deputado Delegado Claudinei (PSL) se reuniu com o prefeito José Carlos do Pátio (SD) na manhã desta quinta-feira (23) e pediu a sua intervenção para resolver a questão dos enormes buracos que ameaçam interromper o tráfego na dita rodovia. O pleito do parlamentar foi atendido e os serviços foram executados ainda na tarde do mesmo dia.

De acordo com o deputado, a reunião também contou com a presença do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Argemiro Ferreira, e do engenheiro Thayron Martins, e o resultado da mesma foi bastante comemorada por ele.