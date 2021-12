Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julgou irregular tomada de contas ordinária (TCO) instaurada para apurar possíveis irregularidades nos contratos firmados entre a Prefeitura de Rondonópolis e a empresa Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), para execução de serviço de pavimentação asfáltica.

Além disso, constatou-se a antecipação de pagamento de serviço de execução de meio-fio, que não foi realizado, o que gerou dano de mais de R$ 130 mil.“Verifico que a autorização do pagamento do serviço foi baseada na medição realizada engenheiro civil e fiscal da obra e pelo secretário de infraestrutura”, avaliou o conselheiro na leitura de seu voto.

Diante disso, acolheu o parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e concluiu pela irregularidade da TCO, com determinação para restituição dos valores ao erário e aplicação de multa de 10% sobre o valor do dano em razão do prejuízo experimentado pelos cofres públicos.