Em Rondonópolis, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Jardim Santa Marta, registrou um aumento exponencial de casos de síndromes gripais. Nos últimos sete dias, houve um aumento médio de 35 pacientes por dia na UPA com síndromes gripais. A direção clínica da unidade diz que não é possível saber que tipo de gripe é, mas geralmente são pessoas com sintomas de resfriados comuns, como coriza e prostração.

Assim como tem ocorrido em diversas cidades brasileiras, profissionais e unidades de saúde de Rondonópolis também vêm notando um aumento considerável de casos de gripe nas últimas semanas. Além da preocupação com a Covid-19, que continua circulante, a situação gera um alerta de precaução e cuidados para esse período de festas de fim de ano, com muitas confraternizações e reuniões familiares.

Apesar do aumento considerável de casos de gripe, a direção clínica da UPA repassou que ainda não considera que a cidade esteja enfrentando um surto, já que os casos ainda estão dentro da média. Em Rondonópolis, não há confirmação oficial neste fim de ano da Influenza H3N2. A confirmação de casos da nova Influenza H3N2 depende da realização de exames laboratoriais.

Médicos da rede particular também têm relatado aumento no número de casos de gripe na cidade. Inclusive, há relato de profissional sobre muitas pessoas internadas com gripe. Em Mato Grosso, a situação é mais preocupante em Cuiabá, onde há casos da H3N2 e registros de lotação das UPAs. Lá, o prefeito Emanuel Pinheiro determinou ontem (22) um plano de contingência contra a doença na Capital.

Os casos de síndrome gripal, na verdade, estão em alta em pelo menos 9 estados do Brasil. O cenário tem elevado sobremodo o tempo de espera para atendimento nos prontos-socorros. A situação mais preocupante é no Rio de Janeiro, onde a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que há uma epidemia no Estado, que já se espalhou por toda a Região Metropolitana da Capital.

Estudiosos apontam que a situação atual da gripe no país está associada às condições impostas pela pandemia da Covid-19, quando houve um aumento de medidas preventivas em 2020 e grande parte de 2021, como o uso de máscaras e distanciamento social, que também impediram que os surtos sazonais de gripe ocorressem. Com a melhora nos índices da pandemia, houve uma maior circulação das pessoas e menor adesão às medidas de proteção.