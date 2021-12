Moradores e proprietários de áreas próximas da MT-471, a Rodovia do Peixe, estão preocupados com a situação da via que permite a ligação dos mesmos com a cidade, que está com o seu início tomado por grandes buracos, que ameaçam crescer e impedir o tráfego pela pista.

Eles cobram que seja construído, urgentemente, um sistema de drenagem das águas da chuva, para impedir que o problema continue se repetindo ano após ano, e a duplicação do trecho que vai até a entrada do Residencial Maria Amélia, entregue recentemente pela prefeitura para famílias carentes. Aliás, essa questão da erosão na Rodovia do Peixe foi mostrada ontem pelo deputado Thiago Silva em reportagem veiculada pelo A TRIBUNA.

De acordo com Alcimar Borges, presidente da Associação de Pequenos Produtores da região, a situação da pista está crítica e ele teme que o trânsito seja interrompido a qualquer momento devido às chuvas intensas que caem na região nos últimos dias. “O nosso medo é que a qualquer momento não vai dar mais para passar por ali. E isso é complicado porque os produtores não vão conseguir levar sua produção para a cidade. Há muitos feirantes e outros produtores aqui que entregam alimentos para a população e precisam passar por aqui. A nossa esperança é que seja feita uma obra mais permanente, que resolva o problema, pois não aguentamos mais essa dor de cabeça todos os anos”, declarou.