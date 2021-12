Quem ainda pretende fazer compras, pagamentos ou serviços nesta sexta-feira (24/12) deve ficar atento ao horário especial que os diferentes setores adotam na véspera de Natal. Depois, a maioria dos estabelecimentos e serviços volta a funcionar apenas na segunda-feira (27/12).

No sistema bancário, o expediente ao público hoje é bem reduzido. Funcionará apenas das 8h às 10h da manhã. Até quem pretende fazer operações via PIX, aplicativo e Internet Banking hoje deve ficar atento ao horário de disponibilidade dos serviços.

No caso de Pix, as operações poderão ser realizadas normalmente. As transações por TED concluídas até as 11h30 serão enviadas no mesmo dia, no caso do Sicredi, por exemplo. Após esse horário, deverão ser agendadas para o próximo dia útil. As transações por DOC concluídas até as 15h30 serão enviadas no mesmo dia, no caso do Sicredi e Itaú, por exemplo. Após esse horário, deverão ser agendadas para o próximo dia útil.

Para quem vai ao comércio da cidade nesta véspera de Natal, a abertura das lojas está autorizada das 8h às 21h. Mas nem todo mundo funcionará até esse horário. Os supermercados funcionam em horários distintos, havendo desde estabelecimento que vai fechar às 17h até estabelecimento que encerra às 22h. Neste sábado de Natal é vedado o trabalho no comércio.

A Prefeitura de Rondonópolis e outras repartições públicas do Município, nesta sexta-feira, vão atender a população até as 15 horas. A mudança no horário do expediente segue o decreto 10.567, que determina ponto facultativo a partir das 15 horas.

Permanecem funcionando normalmente o atendimento de urgência e emergencial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Hospital de Retaguarda para pacientes com sintomas de síndromes respiratórias e também os chamados ao SAMU 192.

O Governo do Estado decretou ponto facultativo nas repartições e órgãos da sua alçada neste dia 24 de dezembro, com funcionamento apenas dos serviços essenciais.