Com o funcionamento do comércio em horário especial desde o último dia 11, lojistas de Rondonópolis confirmam o aquecimento nas vendas de Natal. Em uma sondagem feita nesta semana pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a projeção percentual do setor figura entre 8% a 12% de incremento no comparativo 2021/2020, com média superior em segmentos específicos, os chamados presenteáveis.

A projeção, afirmam os lojistas entrevistados, está um pouco abaixo da inicial, estimada ainda no mês de novembro. “O que temos visto são as pessoas indo às ruas, visitando os comércios e sondando preços. Mas, por outro lado, quando se repara na quantidade de sacolas nas mãos, vemos que as compras não foram, assim, tão volumosas. Há o consumo represado, a vontade de presentear, mas também há um momento econômico que vem se recuperando de forma muito lenta. Ainda em novembro, especialmente por conta da Black Friday, nossa expectativa era maior, em torno de 15% a 20%. De fato, baixamos um pouco”, analisa um lojista.

Nos ramos de confecções, calçados, eletrodomésticos, eletrônicos, perfumaria e acessórios, a média parte dos 12% na comparação do mesmo período. A expectativa é que a média se consolide nos dois últimos dias de compras. “Quem foi às ruas para passear e pesquisar preços já deve, nesta altura, ter se definido pela escolha do presente, de acordo com o gosto e, claro, o bolso. É nesta hora que a intenção de compra se confirma em venda, efetivamente”, completa outro entrevistado.