Também foram registrados alagamentos na Rua José Barriga, na Ponce de Arruda e na Avenida Bandeirantes, no trecho sobre o Córrego Canivete, onde sempre ocorre essa situação quando o volume da chuva é um pouco mais concentrado. A Avenida dos Estudantes também teve vários pontos tomados pela água e, como a chuva aconteceu em horário de pico, a situação gerou transtornos para quem voltava para casa depois do trabalho.

A forte chuva que caiu em Rondonópolis no final da tarde e noite desta quarta-feira (22) evidenciou, mais uma vez, a fragilidade e o subdimensionamento do sistema de drenagem de águas pluviais da cidade. O resultado desse problema são os constantes alagamentos de pontos importantes e movimentados, que ficam debaixo de água e causam inúmeros transtornos e prejuízos à população.

Um dos pontos mais críticos ocorreu próximo do cruzamento das Avenidas Presidente Médici com a Ary Coelho, onde o volume de água da chuva acumulado foi tão grande que chegou a arrastar alguns carros mas, felizmente, não foram registrados maiores prejuízos. No pico da chuva, a água acumulada sobre a pista chegou próximo a um metro de altura.

Todos esses pontos, assim como inúmeros outros da cidade, são constantemente tomados por águas das chuvas, ano após ano, deixando claro que algo não está certo e que as obras de drenagem dessas águas existentes são insuficientes, exigindo novos estudos e planejamento para que esse sistema seja ampliado.

Segundo apurado pela reportagem, o volume da chuva que caiu sobre a cidade chegou a cerca de 80 milímetros, índice considerado alto, isso até por volta de 20 horas, sendo que a chuva continuou, em menor volume, noite adentro. A medição foi feita na região do bairro Santa Cruz.