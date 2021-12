Assim que assumiu o mandato de deputado, Thiago Silva presidiu em 2019 a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e assegurou junto ao Governo mais de R$ 10 milhões para a retomada da obra da Escola no bairro Maria Tereza, Escola Marechal Dutra, Emanuel Pinheiro e a climatização de 100% das escolas estaduais. Além disso, o parlamentar trabalha pela construção de uma escola no Alfredo de Castro, Mathias Neves e a nova Escola José Rodrigues, no distrito de Boa Vista, que está em licitação. Em parceria com a Diretoria da Penitenciária da Mata Grande o parlamentar viabilizou através da mão de obra dos reeducandos a reforma de Escolas Estaduais e Associações de Moradores. O deputado também destinou emenda para o governo adquirir ônibus escolar para o município.

Tendo como principal bandeira a educação, Thiago Silva lutou pela implantação e consolidação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis, para atender a demanda de centenas de estudantes que sonhavam em conquistar uma vaga na instituição. Como deputado, destinou através de emenda parlamentar mais de R$ 2 milhões para a criação de 100 vagas para o curso de Direito e 100 vagas para o inédito curso de Jornalismo no município.

Buscando criar novas oportunidades, o deputado garantiu a formação de mais de 600 pessoas com os cursos técnicos gratuitos do Projeto Qualifica MT, em parceria com o Senai e o governo estadual. Além disso, mais de 300 pessoas se formaram em cursos profissionalizantes do projeto Flor do Cerrado e mais 300 crianças aprenderam a tocar instrumentos com o Projeto Tocando em Frente.

Na área da agricultura familiar, o deputado viabilizou junto do deputado federal Carlos Bezerra (MDB), a destinação de caminhão, equipamentos, patrulhas mecanizadas e poços artesianos para fomentar o cooperativismo e a agricultura familiar. Outra demanda solucionada com indicação do deputado foi a recuperação do Anel Viário Conrado Sales Brito, que recebeu investimento de cerca de R$ 6 milhões para garantir a trafegabilidade dos veículos e caminhões que transitam na região. Thiago Silva também apresentou indicação para a conclusão da avenida W 11, que deverá ser entregue nos próximos dias.

“Sou muito feliz em poder representar Rondonópolis na Assembleia Legislativa e me dedico para trabalhar diariamente e viabilizar melhorias através do Governo do Estado para garantir o bem estar social da nossa população. O nosso objetivo é garantir mais qualidade de vida e oportunidades para a nossa gente”, disse o deputado.

Thiago Silva também criou a Rede de Atenção às Pessoas com Esquizofrenia e demais doenças mentais que realiza atendimento junto de voluntários a centenas de pessoas da cidade.

O parlamentar cobrou e ajudou a viabilizar a instalação de mais de 60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Covid, e também a regularização e ampliação dos repasses financeiros para entidades filantrópicas Paulo de Tarso e Santa Casa através do Fundo de Equilibro Fiscal. Thiago destinou, ainda, R$ 200 mil em emendas para a Santa Casa.

Ainda sobre a saúde, o deputado realizou indicação junto ao governo que entregou duas novas ambulâncias para o Hospital Regional, e garantiu junto à Assembleia Legislativa a instalação do Corujão da Vacina, com o apoio do Executivo Municipal, para ampliar a vacinação em massa da população de Rondonópolis contra a Covid 19.

Na área da segurança, o parlamentar lutou junto dos servidores para o chamamento dos aprovados nos concursos públicos e destinou emenda para compra de armamentos, coletes e equipamentos para a Polícia Civil e Militar. Também através do trabalho junto ao Detran conseguiu viabilizar a uma nova agência da autarquia na Vila Operária.

O deputado Thiago Silva tem pautado seu trabalho por meio da participação social e da transparência, através de reuniões e atendimentos do Gabinete Itinerante tem percorrido várias cidades e distritos levantando as demandas e cobrando soluções do Governo do Estado.