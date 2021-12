O ano de 2021 segue sendo formidável para Rondonópolis em termos de geração de empregos. Nos onze primeiros meses do ano, a cidade acumula um saldo de 6.112 empregos gerados. No mesmo período do ano passado, foram gerados 1.471 empregos. Os novos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia.

Em âmbito de Estado, Rondonópolis está entre os melhores desempenhos de geração de empregos ao longo dos onze meses. É a segunda cidade com melhor saldo no Estado, perdendo apenas para Cuiabá, que se destaca nesse período como uma das cidades do Brasil que mais tem gerado emprego, com saldo de 16.494 empregos. Logo atrás de Rondonópolis vem a cidade de Sinop, com saldo de 5.898 empregos no período.

Considerando o último mês pesquisado, no caso novembro, Rondonópolis teve um saldo de 469 vagas de emprego, diante de 3.307 contratações e 2.838 demissões. Em Mato Grosso, novamente, Cuiabá foi líder de geração de empregos em novembro, com saldo de 1.703 novas vagas. Rondonópolis foi a segunda nesse ranking, seguida de Sinop, com saldo de 462 vagas, e Lucas do Rio Verde, com 383 novas vagas.

Em novembro, o setor que mais contribuiu nos números de Rondonópolis foi o comércio, com saldo de 196 empregos, a partir de 1.063 admissões e 867 demissões. Em segundo, o setor de serviços contabilizou saldo de 166 vagas (1.297 contratações e 1.131 desligamentos). A indústria teve um saldo de 86 vagas (550 contratações e 464 desligamentos). A construção fechou com um saldo de 25 vagas (345 admissões e 320 demissões). A agropecuária teve o pior saldo em novembro, tendo um saldo de –4 vagas (52 contratações e 56 desligamentos).

Entre janeiro e novembro, o melhor resultado vem do setor de serviços, com saldo de 2.399 vagas, seguido do comércio, com saldo de 1.781 vagas novas.