O juiz Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento determinou, em decisão judicial nesta quarta-feira (22/12), que os diretores da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, a “Mata Grande”, recebam imediatamente os presos que se encontram na 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento. A unidade não vem recebendo novos presos em função da greve deflagrada pelos policiais penais do Estado.

A decisão tomada em plantão judicial atende a uma demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT) em desfavor de Ailton Ferreira e Paulo Rufino, respectivamente, diretor e subdiretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, requerendo que os mesmos sejam compelidos a receber os custodiados que se encontram na 1ª Delegacia de Polícia, em situação precária, nos últimos dias.

O magistrado lembra, em seu despacho, que há decisão anterior que trata da greve dos Sindicatos dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso e que determinou que todos os servidores do sistema penitenciário devem retornar imediatamente às suas atividades. Desta decisão, cita um dos trechos onde consta: “(…) é indubitável que a paralisação dos serviços prestados pelos servidores penitenciários, por estar relacionado à manutenção da ordem pública, poderá colocar em perigo iminente a segurança não só dos encarcerados, mas de toda a sociedade, agravada ainda mais por estarmos no período de festas natalinas e recesso judiciário”.

Atendendo a chamada “tutela de urgência”, dr. Renan especificou na decisão o nome de nove presos que estão custodiados na 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis que devem ser recebidos pelos diretores da unidade, bem como os servidores sob sua supervisão e ordem. Além dos presos citados, atesta que também devem ser recebidos aqueles que, eventualmente, necessitarem ser encaminhados à referida penitenciária.

A greve dos policiais penais no Estado começou na quinta-feira passada (16/12). Desde então, as visitas na Penitenciária da Mata Grande e na Cadeia Feminina em Rondonópolis foram suspensas, assim como os atendimentos a defensores, advogados e o recebimento de presos. Nesta quinta-feira (23/12) a categoria vai fazer uma nova assembleia em Cuiabá para avaliar o movimento grevista.