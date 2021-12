O parlamentar já garantiu, em Rondonópolis, a formação de mais de 500 pessoas com os cursos técnicos gratuitos do Projeto Qualifica MT, criado por meio da destinação de emenda de R$ 800 mil que possibilitou o Estado contratar o Senai. Foram ministrados cursos gratuitos na área da panificação, eletricista predial, curso de salgadeiro, comando elétrico, mecânico industrial, operador de empilhadeira, entre outros.

Com objetivo de atender a população que mais precisa do apoio do poder público, o deputado estadual Thiago Silva tem promovido dezenas de cursos e projetos sociais para garantir a geração de renda de cidadãos rondonopolitanos.

Outro importante projeto é o Flor do Cerrado, idealizado pela esposa do deputado, Eliane Moreira, que tem atendido nos bairros mais de 300 pessoas com cursos profissionalizantes de produção de pães, salgados, panetone, ovo de páscoa, crochê em chinelos, entre outras atividades.

“Nosso objetivo é atender todas as regiões da cidade, que é um polo econômico e precisa de projetos sociais que possam garantir a reinserção das pessoas no mercado de trabalho, tão afetado na pandemia. Sempre destinei uma parte do nosso salário para criar projetos gratuitos que possam dar oportunidades para o filho do trabalhador e também para pessoas que estão desempregadas”, disse o deputado.

O projeto “Tocando em Frente” também foi ampliado pelo parlamentar, com o apoio do professor Valdik Arantes, garantindo a aprendizagem de mais de 200 crianças que agora tocam violão e cantam em igrejas da cidade. Thiago Silva também criou uma Rede de Atenção às Pessoas com Esquizofrenia e demais doenças mentais que realiza atendimento junto de voluntários a centenas de pessoas da cidade. Já foram realizadas palestras em escolas, atendimento psicoterapêutico individualizado, oficinas e demais ações para garantir o cuidado e o bem estar do cidadão.

“Quero parabenizar, de forma muito carinhosa, o deputado Thiago Silva que tão bem representa as pessoas mais vulneráveis no parlamento estadual. Projetos sociais criam novas oportunidades da geração de renda e a população agradece o apoio do deputado”, disse o jovem Adriel Oliveira, que fez o curso de panificação e hoje já atua como professor na área.

Thiago Silva garante que o seu dever como homem público é proporcionar o incremento na renda das famílias, além de criar possibilidades de negócios, que são importantes para a reinserção no mercado de trabalho das pessoas.