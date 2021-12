Depois de um ano de obra paralisada, a pavimentação asfáltica de parte do Sagrada Família segue abandonada e sem uma data para retomada dos serviços. Sem pavimentação e em período de chuva, muitos moradores enfrentam dificuldade para ter acesso às residências.

O serviço de asfalto no bairro vinha sendo feito pela empresa Geosolo, que abandonou os serviços em novembro de 2020. De lá para cá, a paralisação das obras vem trazendo inúmeros transtornos aos moradores. Até hoje a Prefeitura não conseguiu concluir os trâmites burocráticos para que a obra seja retomada.

A referida empresa também era responsável pela duplicação da Rua Fernando Correa da Costa, que também não tem perspectiva de retomada. Apenas no caso do Parque Universitário e do Carlos Bezerra II a Prefeitura conseguiu dar um desfecho, anunciando a conclusão do serviço pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).

A situação das obras paralisadas pela Geosolo vem sendo acompanhada desde o início deste ano pelo A TRIBUNA. O contrato envolvendo a pavimentação e drenagem no bairro Sagrada Família, além de parte da Avenida Binário, era no valor de R$ 11 milhões. O Município não anunciou uma nova licitação para definir a empresa que retomará as obras no bairro.

OUTRO LADO

Procurada pelo A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) informou que algumas ruas do Sagrada Família inclusas no contrato da Geosolo já foram aditivadas no contrato do Orçamento Geral da União (OGU), com as obras sendo executadas pela empresa Tripolo.