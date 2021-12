O Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis vai retomar as cobranças visando melhorias no Aeroporto de Rondonópolis, agora sob concessão da Centro-Oeste Airports (COA). Desde que o espaço passou para a gestão da iniciativa privada, as reclamações em relação à estrutura e à oferta de serviços continuaram e, agora, neste fim de ano, chamou a atenção o cancelamento de voos por falta de luz na pista.

Em um dos cancelamento de voo, na semana passada, os usuários denunciaram que, diante dos transtornos da situação, nem com estabelecimento para venda de água podiam contar no Aeroporto de Rondonópolis.

Nos dois últimos anos, os usuários também reclamam que não houve avanços na melhoria da estrutura física, chegando em muita época a haver mato no espaço aeroportuário. Também criticam a oferta de voos fora do horário comercial e a atuação de apenas uma empresa aérea.

A empresária Tânia Balbinotti, integrante do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, informou ao A TRIBUNA que já retomou as conversas com o diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Pereira, e com o presidente da concessionária Centro-Oeste Airports, Marco Migliorini, para tentar entender os problemas que vem sendo apontados no Aeroporto de Rondonópolis. Inclusive, ela atesta que articula a vinda de Marco Migliorini a Rondonópolis para o começo de 2022 para que ele possa explicar à sociedade o cronograma de investimentos e obras na cidade.

Conforme Tânia, é interesse do Grupo de Mulheres procurar no ano de 2022 entidades como a Associação Comercial e Industrial (ACIR) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para somar forças nas cobranças junto à concessionária em prol do Aeroporto de Rondonópolis. Assim que a reunião com o presidente da Centro-Oeste Airports for definida, vários segmentos da sociedade devem ser contatados. “Queremos ver se em 2022 movimentamos a gestão pública para entrar nesse apoio”, acrescentou.

Como cidadã, Tânia Balbinotti reconhece que praticamente nada mudou para melhor no Aeroporto de Rondonópolis. Nisso, aponta que representantes da concessionária e da ANAC alegam que a pandemia prejudicou o cronograma de investimentos. Contudo, ela destaca que, nesse momento, a pandemia já passou e é hora de mostrar resultados em prol dos usuários. Agora repassa a necessidade de ampliação e de investimentos em equipamentos e em estrutura, por exemplo.

A representante do Grupo de Mulheres reforça que a sociedade espera que, havendo os investimentos e melhorias em estrutura e equipamentos, será possível atrair para Rondonópolis mais empresas aéreas, mais oferta de voos, ter regularidade nas operações e, consequentemente, mais passageiros. Destaca que é preciso que a cidade tenha voos em horários mais atrativos e, claro, oferta de voos para mais localidades do Brasil. Nisso tudo, pontua a importância da articulação e trabalho da gestão pública para fazer avançar a aviação civil na cidade.

“Não podemos viver sem aeroporto! Rondonópolis precisa dessa ligação com o mundo!”, enfatiza Tânia.