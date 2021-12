A cidade de Rondonópolis registrou um caso novo de Covid-19 em 24 horas em Rondonópolis. A informação consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, publicado nesta terça-feira (21/12).

Novamente não houve óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas em Rondonópolis. O total de mortes provocadas pela doença na cidade segue em 943. Dessa forma, a cidade está há 28 dias sem morte pela doença.

A Santa Casa de Rondonópolis continua com uma pessoa internada na UTI Covid, tendo nove leitos desocupados. A taxa de ocupação nas UTIs da unidade está em 10%.

Dentre os cinco municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (114.553), Várzea Grande (41.990), Rondonópolis (38.577), Sinop (27.012) e Sorriso (18.630).

Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta terça-feira (21), 555.778 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 14.035 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Em 24 horas, foram duas novas mortes pela doença no Estado, sendo uma de Cuiabá e outra de Santa Terezinha.