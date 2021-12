Mais uma vez, as pistas do Anel Viário “Conrado Sales de Britto” está tomado por buracos e dificultando a vida dos motoristas que precisam passar por ali. Os buracos se concentram, principalmente, na alça que vai da MT-130 até a BR-364, onde há um intenso tráfego de carretas e outros veículos de carga, que precisam dirigir com muito cuidado para não estragarem seus veículos e evitarem acidentes.

A situação do Anel Viário é recorrente, se repetindo ao longo dos anos, causando inúmeros problemas não só para quem é obrigado a transitar por ali, mas também para a cidade, já que assim que a situação fica muito crítica, muitos motoristas dos pesados veículos de carga preferem poupar seus caminhões e carretas do desgaste, passando por dentro da cidade, causando danos no asfalto e até rachaduras nas residências, como já foi registrado no passado.

OUTRO LADO

Questionada sobre a situação, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) respondeu, por meio de sua assessoria de comunicação, que já tem conhecimento da situação das pistas do Anel Viário e que um trabalho de tapa-buracos deve ser realizado ali ainda este ano.