A Câmara de Vereadores inaugura, nesta terça-feira (21), às 19h, o Memorial Digital em homenagem às vítimas da Covid-19. A iniciativa atende a um pedido do vereador José Felipe Horta, o Dr. José Felipe (Podemos) bem como conta com a aprovação da maioria dos vereadores e do presidente Roni Magnani visando, principalmente, lembrar das quase mil vítimas fatais da doença na cidade.